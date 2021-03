Männern und Frauen: Politikerinnen kritisieren Lohngefälle

Politikerinnen verschiedener Parteien haben anlässlich des sogenannten Equal Pay Days das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen kritisiert. «Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen in Deutschland immer noch fast ein Fünftel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen», sagte Berlins Arbeitssenation Elke Breitenbach (Linke).

Insbesondere Frauen würden die Arbeit in jenen systemrelevanten Berufen in Pflege und Einzelhandel erledigen, über die seit Beginn der Corona-Pandemie geredet würde - oft mit schlechter Bezahlung und unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Bessere Entlohnung für soziale Berufe gefordert

Ähnlich äußerte sich Edelhaut Töpfer, Landesvorsitzende der Frauen-Union der CDU Berlin: Weil sich Kurzarbeitergeld, Elterngeld und Arbeitslosengeld an der Höhe des bisherigen Einkommens bemessen, hätten Frauen in der Pandemie besonders große finanzielle Einbußen erfahren. Maren Jasper Winter, frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion in Berlin, forderte, soziale Berufe besser zu entlohnen und rief dazu auf, Zahlen zum Verdienstunterschied in Behörden und landeseigenen Unternehmen regelmäßig zu veröffentlichen.