Corona-Hilfen: Fünf Millionen Euro für Studierende in Berlin

Berlin unterstützt weiter Studierende in der Corona-Pandemie: Die Hilfen würden um fünf Millionen Euro erhöht, teilte die Senatskanzlei am 11. Dezember 2020 mit.

Zwei Millionen Euro kommen in den Fonds, der Studenten in Not mit einem Corona-Zuschuss in der kritischen Phase beim Studienstart oder -abschlusses helfen soll. Anträge für beide Fonds können laut Senatskanzlei vom 4. Januar 2021 an über eine neue Online-Plattform des Studierendenwerks Berlin gestellt werden. Die Mittel für das Hilfspaket habe das Abgeordnetenhaus mit dem zweiten Nachtragshaushalt beschlossen.