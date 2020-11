Steinbach: «Brandenburg braucht ausländische Fachkräfte»

Aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist der Personalbedarf in vielen Bereichen oft nicht mehr zu decken. «Ob in der Pflege, bei Neuansiedlungen oder beim Ausbau von Betriebsstätten: Wir benötigen in vielen Bereichen mehr ausländische Fachkräfte», so der Minister am Samstag.

Obwohl im März das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten sei, bleibe die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte ein «anspruchsvolles Unterfangen», so Steinbach. Die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sei komplex. Hier benötigten Unternehmen Beratung und Unterstützung.

Steinbach begrüßte zwei mexikanische Ärzte, die mithilfe des IQ Netzwerks Brandenburg an das Kreiskrankenhaus Prignitz gekommen sind. Das Netzwerk ist nach Ministeriumsangaben eines von 16 Landesnetzwerken des bundesweiten Förderprogramms «Integration durch Qualifizierung», das auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationsgeschichte abzielt und sich unter anderem für die Vermittlung und Qualifizierung von Medizinern aus Mexiko einsetzt.

Die beiden Ärzte, die seit Mitte Oktober in der Prignitz einen Fachsprachkurs machen und als Hilfskräfte im medizinischen Dienst arbeiten, können nach der Fachsprachprüfung als Assistenzärzte arbeiten. Anschließend können sie an der Kenntnisprüfung teilnehmen, mit deren Bestehen ihr Abschluss anerkannt ist.