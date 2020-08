Neuer Duden nicht nur von Corona geprägt

Er ist gelb und dick. Wie man ihn kennt. Doch auf den knapp 1300 Seiten zwischen den zwei Buchdeckeln hat sich einiges getan: Nach der Auflage von 2017 erscheint an diesem Mittwoch ein neuer Rechtschreibduden.

Im Duden steht nun zum Beispiel über den umstrittenen Genderstern: Es sei zu beobachten, dass sich diese Variante in der Schreibpraxis «immer mehr durchsetzt». Zu finden sei sie besonders in Kontexten, in denen Geschlecht nicht mehr nur als weiblich oder männlich verstanden werde und die Möglichkeit weiterer Kategorien angezeigt werden solle. Als Beispiel wird genannt: «Schüler*innen».

Berg hat aber auch einen Kritikpunkt: In einem Rechtschreibwörterbuch sollten vor allem solche Wörter enthalten sein, die in irgendeiner Form schwer zu schreiben sind. Bei einigen Neuaufnahmen sei das sicher so, etwa bei Dystopie. Andere hingegen seien orthografisch einfach: «Wie sonst sollte man denn Intensivbett oder Geisterspiel anders schreiben?» Hier dränge sich der Verdacht auf, dass der ursprüngliche Zweck dem Verkaufsargument (3000 neue Wörter) geopfert werde. Der Verlag sei in dem Dilemma, dass die allermeisten neuen Wörter «rechtschreiblich leider einfach» seien, weil es sich um Verbindungen aus zwei oder mehr existierenden Wörtern handle.