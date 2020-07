Ausbildungsplatz: Viele Jugendliche in Berlin suchen noch

In Berlin suchen einen Monat vor dem offiziellen Beginn des Ausbildungsjahres viele Jugendliche weiter einen Ausbildungsplatz, aber viele Betriebe haben auch noch offene Stellen.

Nach den aktuellen Daten, die die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (30. Juli 2020) vorgestellt hat, waren Ende Juli 8491 Bewerber unversorgt und 6306 Ausbildungsplätze noch frei. Seit vergangenem Oktober hat die Arbeitsagentur in Berlin 18 029 Bewerber für eine Berufsausbildung registriert, 8,0 weniger als im Vorjahreszeitraum, und 13 809 Ausbildungsplätze, 14,6 Prozent weniger. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. September.