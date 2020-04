Zahl der Arbeitslosen steigt in Brandenburg auf 83 140

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist in der Corona-Krise auf 83 140 gestiegen. Das waren 7570 mehr als im März sowie 6430 mehr als im April des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

