Sonder-Jobbörse der Arbeitsagenturen

Während viele Unternehmen wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit anmelden müssen, suchen manche neue Mitarbeiter.

Darauf hat die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am 08. April 2020 hingewiesen. Das betreffe vor allem Tätigkeiten im Gesundheitswesen, im Handel, im Transport und in der Landwirtschaft. Solche Stellen bieten die Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen den Angaben zufolge ab sofort in ihrer Jobbörse «dafürsie.de» unter «JobsNow» an.