Ungelernte willkommen: Brandenburg sucht Erntehelfer zur Spargelernte

Ungelernte sind derzeit in der Brandenburger Landwirtschaft äußerst willkommen und gefragt.

Da Saisonkräfte aus Osteuropa in derzeit wegen der Coronavirus-Epidemie nicht mehr nach Deutschland einreisen können, fehlen Erntehelfer. Der Einsatz müsse jedoch bei den Betrieben und den interessierten Arbeitern nüchtern betrachtet werden, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, auf Anfrage. Allzu große Euphorie sei fehl am Platze.

14 Tage Einweisung: «Es kann körperlich hart werden»

«Die Arbeit in der Landwirtschaft ist nicht zu verwechseln mit der im heimischen Kleingarten», sagte Jende. Hier müssten die Regeln des Produktionsalltags befolgt werden, gehe es um Leistung und Ertrag. Am Anfang müssten die Neu-Erntehelfer mindestens 14 Tage in die künftige Arbeit eingewiesen und die handwerklichen Fertigkeiten geübt werden. «Es kann körperlich hart werden», sagte er.