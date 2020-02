Reallöhne 2019 um 1,2 Prozent gestiegen

Arbeitnehmer in Deutschland haben auch 2019 unterdem Strich mehr Geld in der Tasche gehabt als ein Jahr zuvor. Die umdie allgemeine Preissteigerung bereinigten Verdienste, diesogenannten Reallöhne, stiegen nach vorläufigen Berechnungen desStatistischen Bundesamtes im Schnitt um 1,2 Prozent.

Damit setzte sich 2019 der seit Jahren andauernde Trend fort, dassdie Bruttoverdienste der Arbeitnehmer stärker steigen als dieVerbraucherpreise. Seit 2014 gab es bei den Reallöhnen aufJahressicht ein Plus, am stärksten 2015 mit 2,1 Prozent. 2018 warendie Reallöhne um 1,3 Prozent gestiegen. Seit 2010 erhöhten sich dieArbeitnehmerverdienste in Deutschland nach Berechnungen derStatistiker gemessen am Reallohnindex im Durchschnitt um 1,2 Prozentpro Jahr.