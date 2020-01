Immer mehr Mehrfachbeschäftigte in Deutschland

Die Zahl der Menschen mit Nebenjob in Deutschland steigt weiter. Ende Juni 2019 waren rund 3 538 000 Mehrfachbeschäftigte registriert.

Die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann forderte eine Erhöhung des Mindestlohns «in einem ersten Schritt auf 12 Euro die Stunde», um dem Trend zu begegnen. Sie mahnte in der Zeitung überdies die Abschaffung der systematischen Niedriglohnbeschäftigung in Form von Leiharbeit und von sachgrundlosen Befristungen an.