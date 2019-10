Brückentage 2020 für den Urlaub nutzen

Aus Sicht der Arbeitnehmer liegen die Feiertage im Jahr 2020 relativ schlecht. Wie viele Brückentage sich tatsächlich nutzen lassen, hängt auch vom Bundesland ab.

© dpa

Im Jahr 2020 fallen gleich mehrere Feiertage auf das Wochenende. Einige Brückentage können Arbeitnehmer dennoch nehmen und so die Zahl ihrer arbeitsfreien Tage erhöhen. Durch Feiertage am Freitag und Montag sind außerdem ein paar verlängerte Wochenenden drin. Die Brückentage 2020 im Überblick.

Neujahr Neujahr ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Der 1. Januar 2020 ist ein Mittwoch. Gilt Silvester (31. Dezember 2019) als halber Arbeitstag, können Arbeitnehmer mit 3,5 Urlaubstagen die ganze Woche frei machen.

Heilige Drei Könige Der Dreikönigstag am 6. Januar 2020 fällt auf einen Montag. Ein Brückentag ist damit leider nicht drin, aber immerhin ein verlängertes Wochenende. Da es den gesetzlichen Feiertag nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt gibt, können sich allerdings nicht zu viele Arbeitnehmer darüber freuen.

Internationaler Frauentag Der neue Feiertag, der nur in Berlin einer ist, fällt gleich im zweiten Jahr seit seiner Einführung auf einen Sonntag. Da der Internationale Frauentag kein beweglicher Feiertag ist, sondern immer am 8. März stattfindet, ist dafür im Jahr darauf für viele frei - und zwar an einem Montag. Ein weiterer Trost: Berlin hat einmalig den Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus zum Feiertag gemacht (siehe unten).

Ostern Auf welche Wochentage die Osterfeiertage Karfreitag (10. April), Ostersonntag (12. April) und Ostermontag (13. April) fallen, ist klar. Wer kann und will, opfert für den verlängerten Osterurlaub vier Urlaubstage. Wer um Ostern acht freie Tage nimmt, hat sogar vom 4. April bis zum 19. April frei - also 16 Tage. Da sind die Wochenenden allerdings schon eingerechnet.

1. Mai Der Tag der Arbeit fällt 2020 auf einen Freitag. Ein Brückentag ist leider nicht drin, dafür wird das Wochenende länger. Wer vier Urlaubstage investiert, hat die ganze Woche frei. Zählt man die angrenzenden Wochenenden dazu, kommen Arbeitnehmer auf neun freie Tage.

Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus Diesen Feiertag gibt es nur einmalig und nur in Berlin. Er fällt auf Freitag, den 8. Mai 2020. Das Wochenende wächst somit auf drei Tage an.

Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt - in Berlin und einigen anderen Bundesländern auch als Herrentag oder Vatertag gefeiert - ist am Donnerstag, den 21. Mai 2020. Wer den Freitag als Brückentag nutzt, kann sich über ein verlängertes Wochenende freuen. Mit vier beantragten Urlaubstagen wird die gesamte Woche frei.

Pfingsten Pfingstmontag fällt auf den 1. Juni 2020. Wer einen Urlaubsantrag für den Zeitraum 2. bis 5. Juni einreicht, hat - die Wochenenden miteingerechnet - bei vier eingesetzten Urlaubstagen neun Tage am Stück frei.

Fronleichnam Fronleichnam (Donnerstag, 11. Juni 2020) ist nicht in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Frei haben die Arbeitnehmer nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Freitag danach bietet sich als Brückentag zu einem langen Wochenende an.

Mariä Himmelfahrt Nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in Bayern und dem Saarland ist auch immer an Mariä Himmelfahrt (Samstag, 15. August 2020) frei. Da die meisten ohnehin am Samstag nicht arbeiten, ist der Feiertag für die Urlaubsplanung irrelevant.

Weltkindertag Am Sonntag, den 20. September 2020 ist Weltkindertag. Gleichzeitig Feiertag ist er aber nur in Thüringen. Da der Kindertag jedes Jahr aufs gleiche Datum fällt, haben Schüler und Arbeitnehmer immerhin in den Jahren darauf Glück - und die Gelegenheit auf verlängerte Wochenenden bzw. Brückentage.

Tag der Deutschen Einheit Am Samstag, den 3. Oktober 2020 wird bundesweit der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. In Bezug auf zusätzliche Freizeit heißt es in diesem Jahr also: Pech für die meisten Arbeitnehmer. Ein Grund zu feiern ist der Tag natürlich trotzdem.

Reformationstag Der Reformationstag am Samstag, den 31. Oktober 2020 ist in den folgenden Bundesländern ein offizieller Feiertag: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Den meisten Arbeitnehmern nützt das nichts.

Allerheiligen Allerheiligen (Sonntag, 1. November 2020) ist ein weiterer Feiertag, von dem die meisten Arbeitnehmer leider nicht profitieren. Ein gesetzlicher Feiertag ist Allerheiligen übrigens nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Buß- und Bettag Der Buß- und Bettag (Mittwoch, 18. November 2020) ist nur in einem einzigen Bundesland ein Feiertag: in Sachsen. Als Brückentage bieten sich die restlichen Tage der Woche an. Wer zwei Urlaubstage einsetzt, bekommt ein langes Wochenende. Wer vier Urlaubstage hergibt, muss noch länger nicht ins Büro.

Weihnachten Der erste Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2020) fällt auf einen Freitag, der zweite Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2020) auf einen Samstag. Um eine arbeitsfreie Weihnachtswoche genießen zu können, müssen Arbeitnehmer also vier Urlaubstage einsetzen. Wer genügend Resturlaub hat, kann die freie Zeit sogar noch bis ins neue Jahr verlängern.

© dpa Resturlaub: Verbrauch bis Jahresende kann Pflicht sein Der Arbeitgeber kann anordnen, dass Mitarbeiter ihren Resturlaub bis zum Jahresende nehmen. Tun sie das nicht, verfällt er. Doch es gibt Ausnahmen. mehr

© dpa Feiertage & Schulferien Feiertage und Termine der Schulferien in Berlin mehr