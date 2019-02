Überlastung im Job: Erste Warnzeichen erkennen

Eine dauerhafte Überlastung im Job kann schnell krank machen. Um dies zu vermeiden, sollten Arbeitnehmer die ersten Anzeichen nicht ignorieren.

Sind Mitarbeiter im Job auf Dauer überlastet, werden sie im schlimmsten Fall irgendwann krank. Doch so mancher übersieht erste Warnzeichen für eine Überforderung.

Typisch sei, dass bei jemandem auf einmal die Arbeitsleistung nachlässt, erklärt Prof. Albert Nienhaus von der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Auch plötzlich auftretende Unpünktlichkeit oder häufige Krankmeldungen sind ein Hinweis darauf, dass es zu viel wird, so der Experte in der Zeitschrift «Neue Apotheken Illustrierte».

Betroffene sollten auch dann hellhörig werden, wenn jemand in der Familie sagt: «Du bist nervös und gereizt». Solche Aussagen tun viele im ersten Moment genervt ab, doch sie sind ebenfalls ein häufiger erster Anhaltspunkt dafür, dass es so nicht mehr weitergehen kann.

Erst nachdenken, dann zum Chef

Wer sich selbst überfordert fühlt, denkt in einem ersten Schritt am besten darüber nach, ob sich bei der Arbeit etwas verändert hat. Gibt es zum Beispiel neue Anforderungen? In einem zweiten Schritt geht man dann zu seinem Vorgesetzten und klärt, ob man die Arbeit anders organisieren kann.