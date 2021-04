E-Mail an falschen Empfänger geschickt: Was nun?

Landet eine geschäftliche E-Mail mit problematischem Inhalt beim falschen Adressaten, führt kein Weg am Chef vorbei. In weniger heiklen Fällen schon.

Haben Berufstätige täglich Dutzende E-Mails im Postfach, ist es schnell passiert: In der Hektik des Alltags hat man eine Nachricht an den Falschen geschickt.

Wer das bemerkt, schreibt am besten gleich eine E-Mail hinterher, sagt Agnes Anna Jarosch vom Deutschen Knigge-Rat. Darin erklärt man kurz, was passiert ist, und bittet den Adressaten, die E-Mail zu löschen.

Bei Indiskretion den Chef informieren

Heikel wird es allerdings, wenn die E-Mail indiskrete Äußerungen enthält. Was nun zu tun ist, hängt von der Brisanz der Indiskretion ab, sagt Jarosch. Wer in einer E-Mail abfällig über Kunden redet und diese Nachricht statt dem Kollegen besagtem Kunden schickt, informiert unter Umständen am besten seinen Chef.