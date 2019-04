Blender und Angeber mit den eigenen Waffen schlagen

Für Schaumschläger gilt das Motto: Große Klappe, nix dahinter. Dagegen hilft nur, Blendern das Handwerk zu legen - und ein paar ihrer Tricks zu übernehmen.

Woran erkennt man Blender?

«Blender zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel wenig von der Materie verstehen, aber viel Wind darum machen», erklärt Svenja Hofert, Karriereberaterin aus Hamburg. Das habe viel mit Körpersprache, Aussehen und Auftreten zu tun. Es sei der viel beschworene Halo-Effekt, sagt Hofert. Der Begriff aus der Psychologie beschreibt das Phänomen, dass Menschen dazu tendieren, ihren ersten Eindruck immer weiter zu bestätigen. Sie nehmen in der Folge vor allem das wahr, was zu ihrem ersten Eindruck passt und unterdrücken, was davon abweicht.