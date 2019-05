Aufhebungsvertrag birgt Risiken für Arbeitnehmer

Vielen Arbeitnehmern erscheint ein Aufhebungsvertrag lukrativ. Vorschnell unterschreiben sollte man ihn nicht. Denn er hat nicht nur Vorteile.

Richtig gemacht ist der Aufhebungsvertrag eine attraktive Alternative zu Kündigung. Er verspricht eine schnelle Regelung der Differenzen und schont bei beiden Parteien sowohl Geldbeutel als auch Nerven. Denn einer Kündigung kann sich ein teures und aufreibendes Gerichtsverfahren anschließen. Da sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Guten trennen, ist ein positives Arbeitszeugnis in der Regel kein Problem. Weitere Pluspunkte sind eine mögliche Abfindung durch die Firma sowie eine gewisse Flexibilität: Der Arbeitnehmer kann das Ausstiegsdatum aus dem Job selbst festlegen.

Auch bei Aufhebungsvertrag Kündigungsfrist einhalten

Auch wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, muss die reguläre Kündigungsfrist von drei Monaten einhalten. So gerät der Arbeitnehmer nicht in den Verdacht, dass er wegen krassen Fehlverhaltens sofort gehen musste. In der Tat wird der Aufhebungsvertrag nicht selten genau deswegen geschlossen. Denn ein Aufhebungsvertrag sieht einfach besser aus als eine fristlose Kündigung. Wer nicht wegen extremen Fehlverhaltens wie Diebstahl gehen muss, kann auch die Kündigung abwarten und auf den Aufhebungsvertrag verzichten.