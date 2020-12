Babypause: So klappt der Wiedereinstieg in der Job

Damit der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Babypause gelingt, sollten werdende Mütter bereits vor der Geburt die Rückkehr in den Job planen. Tipps, wie der Berufseinstieg nach der Babypause gelingt.

Wollen Frauen nach einer Babypause in ihren alten Job zurückkehren, sollten sie das von langer Hand planen. «Manche sind in dieser Hinsicht zu nachlässig», sagt die Berufsberaterin Alexandra Epgert. Einige konzentrierten sich stark auf ihre neue Rolle als Mutter und verlören dabei die Rückkehr in die Arbeitswelt völlig aus dem Blick. Um den Wiedereinstieg zu schaffen, müsse der Grundstein dafür jedoch bereits vor der Geburt des Kindes gelegt werden.