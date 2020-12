Berufseinstieg nach dem Studium: Was Personaler wollen

Für den Berufseinstieg nach dem Studium sind Abiturnote, Hobbies oder die Hochschule eher unwichtig. Eine Umfrage zeigt, worauf Personaler besonders Wert legen.

Auf Fremdsprachenkenntnisse legt jeder Zweite (50,7 Prozent) wert. Mehr als jeder Dritte (37,8 Prozent) vermerkt einen Auslandsaufenthalt positiv. Kaum Wert legen die Personalverantwortlichen dagegen darauf, an welcher Hochschule ein Bewerber studiert hat. Das interessiert nur knapp jeden Zehnten (9,7 Prozent). Auch die Abiturnote (5,7 Prozent) und die Hobbys (5,0 Prozent) sind nicht vielen wichtig.

Viele Bewerber können sich nicht gut darstellen

Scheitern Bewerber im Einstellungsverfahren, liegt das häufig an ihrer Unfähigkeit, sich zu verkaufen. So beklagt jeder zweite Personaler (53,8 Prozent), den Hochschulabsolventen fehle es an der Fähigkeit, ihre Kompetenzen darzustellen.



Jeder Zweite (50,2 Prozent) bemängelt unrealistische Gehaltsvorstellungen. Fast jeder Zweite (46,8 Prozent) beschwert sich über fehlendes Wissen über das Unternehmen.