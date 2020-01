Neujahrsgrüße niveauvoll verschicken

Mitarbeiter beglückt man nur bedingt mit Neujahrsgrüßen - denn auch hierbei gibt es Fehler, die es zu vermeiden gilt.

Statt Weihnachtspost bieten sich auch Neujahrsgrüße an. Das gilt gerade im beruflichen Kontext. «Ich verschicke ausschließlich Neujahrsgrüße», sagt etwa Lis Droste, Etikette-Trainerin aus Frankfurt.

Zwischen den Jahren habe sie genügend Muße dafür. Wichtig sei allerdings, dass sie spätestens am 2. Januar beim Empfänger sind - alles andere sei zu spät. «Das heißt, ich muss sie nach Weihnachten abschicken.» Der Postweg gilt als ideal. «Und es sollte eine Karte mit Umschlag sein», rät die Expertin. «Inklusive handschriftlicher Anrede und Gruß.»

E-Mail mit persönlicher Note geht auch

Wer möchte, kann auch einige persönliche Worte hinzufügen. «Tinte ist dabei generell stilvoller als Kugelschreiber.» Gerade bei Jüngeren seien aber auch Neujahrsgrüße per E-Mail akzeptiert. «Es sollte aber keine Massen-Mail sein, sondern eine persönliche Note haben», rät Droste. So viel Zeit müsse sein. «Ich lasse eine Karte drucken, die ich dann einscanne und auch per Mail verschicke.»