Homeoffice im Hotel: Neues Arbeiten während der Corona-Krise

Das Grimm‘s Berlin Mitte in der Alten Jakobstraße nimmt bereits Tagesgäste auf. Für 39 Euro können Zimmer des Hotels im historischem Zentrum Berlins gemietet werden. Telefonische Buchung: +49 (0)30 25 8008.Auch im Hotel Oderberger ist der Hotelbetrieb vorübergehend geschlossen. Das Boutique Hotel in Prenzlauer Berg vermietet jedoch einige der Zimmer an gestresste Heimarbeiter. Telefonische Buchung: +49 (0)30 780 089 760Die beiden Hotelgebäude und der große Garten im Innenhof Hotel Die Schule in Prenzlauer Berg befinden sich in einer ruhigen, von der Straße abgewandten Lage. Auch hier ist Homeoffice möglich. Telefonische Buchung: + 49 (0)30 780 089 260Weitere Hotels folgen.