Arbeitsprobe abgeben: Tipps für Bewerber

Werden Arbeitsproben angefordert, sollten Bewerber klug auswählen und weder zu viel noch zu wenig schicken. Doch was machen Berufsanfänger? Was bei Arbeitsproben wichtig ist.

In vielen Branchen gehören Arbeitsproben zum Standard einer Bewerbung. Gerade in Kreativberufen verlangen häufig Unternehmen Belege über bisherige Projekte.

Designer, Journalisten und Architekten können ihre bisherige Arbeit gut anhand von Artikeln, Layouts, Produkten oder Skizzen darstellen. «Im wissenschaftlichen Bereich zählen zu Arbeitsproben Veröffentlichungen und eigene Fachbeiträge, aber auch die Teilnahme an Kongressen oder Einladungen als Redner», sagt Ann Krombholz, Karriereberaterin aus München.

Verlangt ein Unternehmen eine «aussagekräftige Arbeitsprobe», sollten Bewerber dieser Bitte nachkommen. Und zwar auch, wenn sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen und noch kein breites Portfolio haben. «Wenn die Erfahrung fehlt, würde ich mir immer selbst Projekte als Aufgabe stellen», rät Krombholz.

«Ich kann für ein Unternehmen ein Corporate Design erstellen oder als Architektin ein tolles Haus entwerfen». So erhält der potenzielle Arbeitgeber einen Eindruck vom Stil und der Qualifikation des Bewerbers. Dabei gilt es Qualität abzuliefern. «Und das kann man auch mit einem fiktiven Projekt unter Beweis stellen», sagt Krombholz. Natürlich sollte man dann darauf hinweisen, dass es kein reales Projekt war.

Arbeitsprobe sollte passgenau sein

Nicht immer steht der Name des Bewerbers sichtbar auf der eingereichten Arbeitsprobe. «Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Bewerber eine Spalte einbaut, aus der hervorgeht, um was für ein Projekt es sich handelt und welchen Teil er dabei konkret übernommen hat», erklärt Erdmann. Natürlich ist nicht immer zu belegen, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen. Hier müssen die Personaler den Angaben des Bewerbers glauben. Doch wer sich mit fremden Erfolgen schmückt, kann davon ausgehen, dass diese im Laufe des Bewerbungsprozesses oder spätestens in der Probezeit auffliegen.