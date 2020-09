Stelle finden auf dem verdeckten Arbeitsmarkt

Viele Stellen werden über Empfehlungen und persönliche Kontakte besetzt. Experten erklären, wie sich Jobsuchende auf diesem verdeckten Arbeitsmarkt positionieren können.

Der Grund dafür ist simpel, wie Annika Schneider vom Karrieremagazin «WILA Arbeitsmarkt» erklärt: «Eine offizielle Stellenausschreibung bedeutet viel Arbeit. Von der Ausschreibung selbst, über das Sichten der Bewerbungsunterlagen bis hin zum Führen der Bewerbungsgespräche.» Das ist ein Aufwand, den manche Betriebe nicht betreiben können oder wollen. Bei der Stellenbesetzung über Kontakte liege ein weiterer Vorteil für die Unternehmen darin, schneller herauszufinden, ob ein Bewerber in die Firmenkultur passt. «Wenn mir jemand sagt, der könnte zu euch passen, ist diese Hürde im besten Fall schon überwunden», so Schneider.

Nicht nur deshalb empfiehlt sie Bewerbern, den verdeckten Stellenmarkt unbedingt als Möglichkeit der Stellensuche wahrzunehmen: «Dort sind schon rein rechnerisch die Chancen der einzelnen Bewerber größer.» Doch wie kommt man an die Jobs, die in der Öffentlichkeit keine Erwähnung finden? «Es ist erstmal wichtig, dass die Leute wissen, dass ich auf Stellensuche bin. Der erste Schritt ist an mir, ich muss mir überlegen, wo ich hin will und mit Kollegen, Nachbarn und Freunden ins Gespräch darüber kommen», erklärt Schneider.