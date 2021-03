Keramiker: Nischenberuf mit Aufstiegschancen

Der Beruf ist in Deutschland eine Rarität. Trotz der gering Zahl an Auszubildenden, stehen Keramikern viele Türen offen.

Ob Vollzeitstelle, Nebenjob, freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit: In Kooperation mit Stepstone bietet die Berlin.de-Stellenbörse alle wichtigen Informationen zu gemeldeten freien Stellen in der Hauptstadt und Umgebung.

Aufstiegschancen

Karl Louis Lehmann, scheidender Vorsitzender des Bundesinnungsverbands der Töpfer und Keramiker aus dem sächsischen Neukirch, sieht zudem gute Aufstiegschancen für ausgebildete Keramiker: «Nach der handwerklichen Ausbildung stehen den Gesellen viele Wege offen.» So sei es nur eine von vielen Möglichkeiten, sich später selbstständig zu machen. Dazu ist im Keramiker-Handwerk der Meisterbrief inzwischen nicht mehr zwingende Voraussetzung.



Aber auch in der Industrie könnten ausgebildete Keramiker später arbeiten, erklärt Lehmann. So sei es etwa möglich, nach der handwerklichen Ausbildung an einer Kunsthochschule die Kenntnisse auszuweiten oder an einer Fachhochschule ein ingenieurwissenschaftliches Studium anzuschließen.