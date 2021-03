Gebärden- sprachdolmetscher: Zeichen setzen

Der Beruf Gebärdensprachdolmetscher setzt einiges voraus. Nur den Starken mimen reicht nicht.

Berufsbild

So schlagen sie eine Brücke zwischen Hörenden und Gehörlosen. Das ist ein vielfältiger Job: Denn Dolmetscher müssten sich dabei tagtäglich in unterschiedlichste Bereiche einarbeiten, sagt Silke Herwig vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) in Berlin.