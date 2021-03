Meteorologe: Analysieren statt Kommentieren

Im Berufsleben agieren nur die wenigsten Meteorologen im Fernsehen, denn die wirkliche Arbeit passiert hinter den Kulissen - und ist nicht minder spannend.

Wenn Jörg Kachelmann im Fernsehen das Wetter vorhersagt, hängen Tausende von Zuschauern an seinen Lippen. Kein Wunder: Das Wetter kommt in den Nachrichten meist zwar zum Schluss - für viele ist es aber das Gesprächsthema Nummer eins. Die meisten «Wetterfrösche» erhalten allerdings nicht so viel Aufmerksamkeit - in der Regel arbeiten Meteorologen eher im Hintergrund an Wetterkarten und analysieren Hochs und Tiefs. Weniger spannend ist das aber nicht.

Berufsbild

Anwärter auf den Job als Meteorologe hegen in der Regel eine langjährige Begeisterung für die Materie - Bewerber, die «just for fun» einmal in den Bereich hineinschnuppern wollen, gibt es eigentlich nicht, so Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.



«Für diesen Beruf entscheiden sich nur Menschen, die das schon immer machen wollten und die eine Leidenschaft für das Wetter haben», sagt er. «Das ist hierzulande so abwechslungsreich, dass es für die Vorhersagemeteorologie besonders interessant ist.» Im stets sonnigen Saudi-Arabien hingegen wäre ihm der Beruf womöglich zu langweilig.



Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt: «Jeder, der sich mit dem Wetter beschäftigt, gilt als Meteorologe», erklärt Kirsche. «Da werden gern alle in einen Topf gehauen, die sich irgendwie mit Wetter beschäftigen.» Man müsse schließlich nicht unbedingt studiert haben, um im Fernsehen das Wetter anzusagen. Trotzdem führt der Weg in die Meteorologie klassischerweise noch immer über ein Studium, das in Deutschland an über einem Dutzend Hochschulen angeboten wird.