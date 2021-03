Musikfachhändler: Zwischen Notenblättern und Umsatzzahlen

Wer Musikfachhändler werden will, muss Verkaufstalent mitbringen - denn auch in kreativen Berufen bleibt der Kunde König.

Musikfachhändler bilden schon lange aus. Seit 1954 gibt es in Deutschland die Ausbildung zum Musikalienhändler, eine Spezialisierung im Einzelhandel.

«Nur zwischen sieben und zehn Prozent der Bevölkerung musizieren aktiv», sagt Heinz Stroh, Geschäftsführer des Gesamtverbandes Deutscher Musikfachgeschäfte GDM in Bonn. Eine kleine, feine Zielgruppe - um sie fachgerecht zu bedienen, sind Spezialisten gefragt.

Ausbildung

«Wir brauchen einen eigenen Beruf. Unsere Produkte sind sehr beratungsintensiv», sagt Stroh. Nun ist die Ausbildungsverordnung überarbeitet worden. Nicht nur die Bezeichnung hat sich in Musikfachhändler geändert, auch die Inhalte sind neu:



«Die Musikelektronik haben wir ganz neu aufgenommen, ohne sie läuft in der Unterhaltungsmusik doch schon lange nichts mehr», erklärt der Verbandschef. Auch Bereiche wie Marketing und Vertrieb wurden erweitert. «Die Fremdsprachen, der kaufmännische und der musikfachliche Bereich wurden aufgewertet und den modernen Bedingungen angepasst», erklärt Hannelore Paulini-Schlottau, Projektleiterin im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.