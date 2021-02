Bergbautechnologe: Glänzende Zukunkt in der Dunkelheit

Der Beruf Bergbautechnologe ist gefragt: Ihr Wissen über Geologie, IT und Sicherheit machen sie zu modernen Spezialisten.

Der Bergbau bleibt unverzichtbar. Traditionelle Bergwerkmechaniker sind aber immer weniger gefragt. Künftig sollen die Bergbauchtechnologen die neuen Fachleute für Arbeiten im Unter- und Übertagebetrieb werden. «Dieser Fachmann erledigt seine eigene Arbeit und koordiniert die der anderen», erklärt Projektingenieur Eberhard Hoppe von der Erdöl-Erdgas Workover GmbH (EEW) Salzwedel. Er hat an der vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn (BIBB) entwickelten neuen Ausbildungsverordnung mitgearbeitet. Ausbildungsstart ist im August.

Berufsbild

Bergbautechnologen bedienen Maschinen, Systeme und Anlagen der Bergbautechnik und warten sie. Darüber hinaus organisieren sie logistische Prozesse. «Junge Leute mit Interesse an Geologie und an Rohstoffen, die man aus der Erde holen kann, sind in dem Beruf richtig», sagt Marlies Dorsch-Schweizer vom BIBB. Betriebe mit Rohstoffgewinnung - darunter auch der Kali- und Steinsalzbergbau - oder der Tiefbohrtechnik sind mögliche Arbeitgeber.