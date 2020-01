PKA und PTA: Arbeitsplatz Apotheke

Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) unterstützen den Apotheker. Sie haben zum Teil gemeinsame Aufgaben, aber unterschiedliche Schwerpunkte.

«Der Beruf der PTA verbindet die interessanten Seiten einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung mit dem Kontakt mit Menschen», sagt Bettina Schwarz, Geschäftsführerin vom Bundesverband Pharmazeutisch-technischer Assistenten in Saarbrücken. «PKA sind für das Kaufmännische zuständig», erklärt Tanja Kratt, zweite Vorsitzende der Apothekengewerkschaft Adexa in Hamburg.

«Die PTA ist mehr als eine Verkäuferin von Medikamenten», betont Schwarz. Sie berät Kunden auch bei der Abgabe von Arzneimitteln. Dafür muss sie sichere Empfehlungen geben. Im Labor rühren PTA Salben an, drehen Pillen, prüfen Rohstoffe oder bereiten Arzneien zu. Der Arbeitsplatz der Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) ist in den Verwaltungsräumen oder im Lager. Sie sind für die Buchhaltung zuständig, bestellen beim Großhändler, nehmen Lieferungen entgegen und rechnen mit den Krankenkassen ab. Sie dürfen Kunden beraten, aber - anders als PTA - keine Medikamente abgeben.

Arbeitsbereiche von PTA und PKA

PTA und PKA arbeiten nicht nur überall, wo das rote «A» leuchtet, sondern auch in Krankenhausapotheken, in der pharmazeutischen Industrie, bei Kosmetikfirmen und bei Krankenkassen. PKAs sind in Drogeriemärkten und im pharmazeutischen Großhandel gefragt.