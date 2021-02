Denkmalpfleger: Arbeiten an den Spuren der Zeit

Denkmalpfleger haben in Deutschland auch zukünftig jede Menge Arbeit. Welche Ausbildung man für den Beruf Denkmalpfleger braucht, was man verdient und wo man einen Job findet.

Einem Hochschulabschluss, möglichst mit Promotion, folgt in der Regel ein auf zwei Jahre angesetztes wissenschaftliches Volontariat. Für ein Volontariat bei einer Denkmalschutzbehörde gibt es verbindliche Ausbildungspläne. Kunsthistoriker erfahren Details über die Organisation und die Aufgaben der mit dieser Thematik befassten Stellen und werden in die gesetzlichen Bestimmungen des Denkmalschutzes eingewiesen, die für die Arbeit unverzichtbar sind. Die Vergütung in dieser Zeit beträgt ungefähr die Hälfte des Einstiegsgehalts für Akademiker beim öffentlichen Dienst - also um die 1500 Euro im Monat.

© dpa

Wo finden Denkmalpfleger einen Job?

Arbeit für Denkmalschützer gibt es eigentlich genug. Die Zahl der geschätzten Denkmäler in Deutschland liegt bei fast einer Million, davon erfasst sind gut 700.000. Denkmalschutz in Deutschland fällt in die Zuständigkeit der Bundesländer, und so gibt es entsprechend viele Denkmalschutzgesetze und Fachbehörden. Dazu kommen Abteilungen bei den Städten und Landkreisen. Auch private Einrichtungen und Stiftungen beschäftigen diese Experten - so wie in Thüringen, wo die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für ihre Objekte per Gesetz die Funktion einer Denkmalschutzbehörde übernimmt. Geschätzt 500 bis 550 solcher wissenschaftlich ausgebildeten Fachleute gibt es derzeit bei den zuständigen Behörden in Deutschland.