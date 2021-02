IT-System-Kaufmann: IT-Netzwerke und Kunden betreuen

IT-System-Kaufleute müssen sich mit PCs, Software und Netzwerken auskennen. Nur Techniker sind sie aber nicht.

Ohne IT geht in vielen Betrieben gar nichts. Wenn sie nicht läuft, liegen bei den Mitarbeitern die Nerven blank. Der IT-System-Kaufmann sorgt dafür, dass es nicht soweit kommt. Er stellt für Kunden die passende IT-Lösung zusammen, schließt Verträge, beschafft und installiert die Systeme. «Wenn man pfiffig und bereit ist, sich auf neue Entwicklungen einzulassen, hat man in dem Beruf viel Spaß», sagt Rainer Brötz vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.