Luftverkehrskaufmann/frau: Manager der Lüfte

Personen, Güter, Luftpost: Im Himmel herrscht das Chaos. Doch dank des Luftverkehrskaufmanns landet alles dort, wo es soll.

© dpa

Fliegen geht nicht ohne Piloten - aber auch nicht ohne Luftverkehrskaufleute. Egal, ob Fracht transportiert oder Urlauber an ihr Ziel gebracht werden sollen, fast immer sind sie an der Logistik dahinter beteiligt.



«Der Luftverkehrskaufmann arbeitet nahe am Fluggeschehen in allen Bereichen», sagt Wolfgang Haas, Ausbildungsleiter bei der Fraport AG. Die Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens bildet als einzige Einrichtung in Deutschland zum Luftverkehrskaufmann aus. Die Deutsche Lufthansa bietet unter der gleichen Berufsbezeichnung eine Ausbildung mit berufsbegleitendem Studium an.

Berufsbild: Luftverkehrskaufmann Luftverkehrskaufleute kümmern sich um kaufmännische Fragen rund um den Flughafenbetrieb. Sie verkaufen Flugpassagen, disponieren Crew-Einsätze und stellen Streckenunterlagen zusammen, so das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. «Sie sind Kaufleute in einer der faszinierendsten Branchen», sagt Christoph Fay von der Lufthansa.



Neben der organisatorischen Abfertigung von Flugzeugen müssen Luftverkehrskaufleute Frachtkapazitäten planen und Zollformalitäten erledigen können. Auch das Beschaffen von Treibstoff und Ersatzteilen zählt zu ihren Aufgaben.

Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung).

Detailsuche » Finden!

Anforderungen Bewerber mit Abitur sind klar im Vorteil: Bei Fraport trifft das für mehr als neun von zehn Auszubildenden zu. Das liegt auch an den Anforderungen an Fremdsprachenkenntnisse: «Englisch ist die zentrale Sprache im Luftverkehr», sagt Wolfgang Haas. Das BIBB empfiehlt außerdem gute Mathematik- und Wirtschaftskenntnisse. Lufthansa nimmt nur Bewerber mit Hochschulreife.

Aufgabenfelder von Luftverkehrskaufleute Angehende Luftverkehrskaufleute lernen, wie man Fluggäste, Luftpost und Luftfracht abfertigt. Sie beschäftigen sich mit dem internationalen Luftverkehr und seinen Fachausdrücken, mit Zollverfahren, der Versicherung und der Werbung.

Studium: Bachelor in Aviation Management Fraport schickt die Azubis zu einem vierwöchigen Praktikum nach Saudi-Arabien, in die Türkei oder Bulgarien. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre.



Die Lufthansa bezahlt ihren angehenden Fachkräften ein Studium an der European Business School mit Sitz in Oestrich-Winkel. Dort wird auf Englisch gelehrt. Ein Semester verbringen Studenten im Ausland. Das dreijährige Studium schließt mit dem Bachelor in Aviation Management ab.

Berufsaussichten von Lufverkehrskaufleuten Wer eine Ausbildung als Luftverkehrskaufmann macht, hat vergleichsweise gute Aussichten. Lufthansa bildet nur für den eigenen Bedarf aus. Fraport stellt in der Regel alle Azubis zunächst für ein Jahr ein.



«Wer sich bewährt, bekommt einen unbefristeten Vertrag», sagt Haas. Für knapp jeden zweiten Fraport-Absolventen schließt sich an die Lehre ein Studium der Betriebswirtschaft an, oft berufsbegleitend. Das ebnet den Weg ins Ausland oder Management.



Stellensuche Berufsfeld: Region: Mit dem Auslösen der Suche erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Anbieter Stepstone übermittelt werden (Datenschutzerklärung). Detailsuche » Finden!

Fotostrecken: Peinliche Fehler beim Job-Gespräch Zurück Weiter © flickowski/ Creative Commons Peinlich beim Job-Gespräch: Mangelnde Umgangsformen

© dpa Peinlich beim Job-Gespräch: Flirtversuche

© Thomas Martin Pieruschek/ www.photocase.com Peinlich beim Job-Gespräch: Proletenlook Karriere-Tipps für Frauen Zurück Weiter © dashek/ www.istockphoto.com Nutzen Sie die Körpersprache!

© pressmaster - Fotolia.com Kontakte zu Entscheidungsträgern aufbauen

© foto pfluegl/ www.istockphoto.com Haben Sie mehr Selbstbewusstsein! Vorstellungsgespräch- So wird's was Zurück Weiter © dpa Das Vorstellungsgespräch meistern

© dpa Der Termin

© dpa Die Recherche