Speditionskaufmann: Architekt des Transports

Ob per Schiff, Flugzeug oder Lkw: Der Beruf des Speditionskaufmanns hat die Aufgabe Güter sicher und korrekt zu bewegen - weltweit.

Eine Fabrik in Westfalen will Spezialschrauben nach Südfrankreich liefern, ein Fruchtimporteur in München ordert eine Ladung Bananen aus Mittelamerika. Um die Waren sicher und termingerecht ans Ziel zu bringen, sind Fachleute gefragt. Als «Architekten des Transports» bezeichnet Stefan Sass vom Verein Hamburger Spediteure die Spezialisten, die täglich unzählige Tonnen von Gütern aller Art weltweit bewegen.

Voraussetzungen

«Wer sich für diesen Beruf interessiert, muss gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch haben», betont Sass. Kenntnisse in Erdkunde schaden ebenfalls nicht, denn die Arbeit in der Speditionsbranche ist international.



Viele Betriebe stellen bevorzugt Bewerber mit Realschulabschluss oder Abitur ein. Mit einem Hauptschulabschluss allein habe man keine so guten Karten, sagt Sass. Wichtig seien außerdem gute Umgangsformen. Schließlich gehört Kundenkontakt zum Beruf.