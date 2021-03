Ameisenumsiedler: Harter Job mit Kribbelfaktor

Ameisenumsiedeln ist harte Arbeit: Es krabbelt, juckt und zwickt. Die geschulten Fachleute arbeiten oft ehrenamtlich - und retten mit einer Umsiedlung Millionen von Tieren.

Für die Tiere steht an diesem Tag ein Umzug an. Mehr als 200 Ameisennester werden über Wochen verteilt wegen geplanter Ausbauarbeiten am Berliner Ring (A 10) versetzt, wie Grätz erläutert. In der Umgebung sollen die geschützten Arten ein neues Zuhause finden. Für die Ameisenumsiedler bedeutet das Akkordarbeit.