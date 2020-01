Zahntechniker geben Patienten ihr Lächeln zurück

Zahntechniker fertigen Kronen, Brücken und Implantate an und begleiten ihre Kunden vom Abdruck bis zum fertigen Zahnersatz. Das verlangt Geschick - und Kreativität.

Als angehende Zahntechnikerin hat Konstanze Pieter zahlreiche Aufgaben, hier stellt sie zum Beispiel eine sogenannte Registrierhilfe her.

Handarbeit ist gefragt: Damit die Zahnprothese später auch perfekt passt, simuliert die angehende Zahntechnikerin in einem Artikulator die Bewegungen des Kiefergelenks.

Angehende Zahntechniker arbeiten in Zahnarztpraxen und Labors, aber auch in großen Kliniken.

Lachen, sprechen, kauen: Das geht nur mit einem gesunden Gebiss. Wer keine perfekten Zähne hat, dem hilft ein Zahntechniker. Er fertigt den passenden Zahnersatz für jeden Patienten an.

Konstanze Pieter hat vor Beginn ihrer Ausbildung das Abitur gemacht. Ein bestimmter Schulabschluss ist eigentlich keine Voraussetzung für die Ausbildung. Laut Bundesagentur für Arbeit stellen die meisten zahntechnischen Labors in der Praxis trotzdem überwiegend Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss oder Abitur ein.

Vor allem Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Schulfächern Mathe, Chemie und Physik seien wichtig, erklärt Gerrit Ehlert. Er ist Zahntechnikermeister und bildet Kostanze Pieter aus. Bei Bewerbungen schaut er aber auch auf die Kunstnote: Kreativität und gestalterische Fähigkeiten seien in dem Beruf ebenso nötig. «Jeder Zahnersatz ist ein Unikat, hergestellt für den jeweiligen Patienten», erklärt Heinrich Wenzel vom Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen.

Zahntechniker absolvieren eine duale Ausbildung im Betrieb und in der Schule. In der Schule stehen Fächer wie Anatomie, Werkstoffkunde und Chemie auf dem Stundenplan, im Betrieb können die Auszubildenden das Gelernte dann anwenden. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und endet mit der Gesellenprüfung, die aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht.

Nach der Ausbildung können Zahntechniker in zahntechnischen Labors, Labors von Zahnarztpraxen oder in Zahnkliniken arbeiten und sich stetig fortbilden. Wer in Zukunft sein eigener Chef sein oder junge Menschen ausbilden möchte, kann außerdem einen Meister machen. Auch ein Studium der Zahnmedizin oder Dentaltechnologie ist möglich.