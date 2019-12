Bestatter: Beruf für gefestigte Persönlichkeiten

Der ständige Umgang mit Trauernden ist eine Herausforderung. Trotzdem brechen nur wenige angehende Bestatter die Ausbildung ab.

Was ist bei den Verträgen wichtig? Bestatterin Marijana Saric erklärt ihrer Auszubildenden Carolin Dumbeck (rechts), worauf es ankommt.

Carolin Dumbeck macht die dreijährige Ausbildung zur Bestatterin. Danach will sie eine Weiterbildung zur Einbalsamiererin absolvieren. Sie lernt im Bestattungshaus Unter den Linden in Reutlingen.

Übergabe der Bestattungsdokumente: Als angehende Bestatterin braucht Carolin Dumbeck viel Empathie, denn die Trauernden sind in einer Ausnahmesituation.

Carolin Dumbeck macht eine Ausbildung zur Bestatterin im Bestattungshaus Unter den Linden in Reutlingen.

Die angehende Bestatterin Carolin Dumbeck lernt in einem privaten Bestattungsinstitut. Es gibt auch die Option, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.

Gerade für junge Menschen ist der Tod häufig ein weit entferntes Thema. Dennoch ist das Interesse am Beruf des Bestatters groß. Jedes Jahr machen etwa 150 Jugendliche die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft - die Zahl der Bewerber liegt deutlich höher.

«Ich gehe jeden Morgen gern zur Arbeit», erzählt Carolin Dumbeck. Sie hat einen der Ausbildungsplätze bekommen und im Herbst ihre dreijährige, duale Ausbildung begonnen. Sie lernt im Bestattungshaus Unter den Linden in Reutlingen. Dort lernt sie, Gespräche mit Angehörigen zu führen, Trauerfeiern zu organisieren und Särge herzurichten.

Die 17-Jährige musste sich mit dem Thema Trauer früh beschäftigen. Als sie neun Jahre alt war, starb ihr Vater. «Ich habe mir mein ganzes Leben lang immer wieder Gedanken über den Tod gemacht», erzählt sie. Dadurch könne sie sich in Kunden hineinversetzen. «Ich möchte Menschen in einer Phase helfen, die ich selbst erlebt habe.»

Drei Schulen für angehende Bestatter

Den theoretischen Teil der Ausbildung absolviert Dumbeck an der staatlichen Berufsschule im unterfränkischen Bad Kissingen. Das ist eine von drei Schulen für angehende Bestatter in Deutschland. Viele der angehenden Bestattungsfachkräfte kämen aus Familienbetrieben, sagt Klaus Werner, der die Fachrichtung an der Schule betreut und den Rahmenlehrplan für die Ausbildung miterarbeitet hat. Andere Azubis hätten selbst jemanden verloren - wie Carolin Dumbeck.