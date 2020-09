Hörakustiker brauchen Geschick und Geduld

Die Beratung der Kunden ist mitunter schwierig, denn sie sind häufig schwerhörig. Doch wer sich die Mühe macht, bekommt sehr viel zurück - schon in der Ausbildung.

Janson macht als angehende Hörakustikerin viel Handarbeit. Hier schleift sie an einer Otoplastik. Diese wird in den Gehörgang eingesetzt und dann ein Hörgerät angeschlossen.

Tina Janson wollte ursprünglich Psychologie studieren. An ihrer aktuellen Ausbildung zur Hörakustikerin schätzt sie, dass sie ebenfalls nah am Menschen arbeitet.

Neulich spürte Tina Janson mal wieder, wie stark ihren Kunden das Hören am Herzen liegt. Ein junger Flüchtling, der mit einem schweren Hörschaden nach Deutschland gekommen war, saß vor ihr. «Als er das Hörgerät einsetzte, fing er an zu weinen, weil er auf einmal hören konnte», sagt die angehende Hörakustikerin. Auch die Lieder aus seiner Heimat, die er auf dem Handy abspielte, konnte er jetzt wiedererkennen.

Hörakustiker: Ausbildung dauert drei Jahre

Tina Janson absolviert die Ausbildung im zweiten Jahr. Sie arbeitet in einem Hörakustik-Geschäft in Hanau in Hessen. Dreimal im Jahr besucht die 20-Jährige, wie alle Azubis in Deutschland, für einen Monat die Seminare der Akademie für Hörakustik in Lübeck. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Eigentlich wollte die Abiturientin Psychologie studieren, doch der Numerus clausus war zu hoch. Begegnungen wie die mit dem hörgeschädigten Flüchtling zeigen ihr, wie stark der alte Berufswunsch dem neuen ähnelt. «Als Hörakustiker ist man auch sehr nah am Menschen, ich setze die Psychologie im Alltag ein», sagt sie.