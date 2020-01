Eventmanager: Organisationstalent mit viel Verantwortung

Eventmanager müssen oft wochenlang planen, damit am Tag des Ereignisses alles klappt. Neben Excel-Tabellen und Büroarbeit gehört aber auch etwas Glamour zum knallharten Arbeitsalltag.

Als angehende Veranstaltungskauffrau plant Sophie Hein in der Praxis die Hallenpläne mit, wie hier bei der «Boot & Fun». In der Berufsschule dreht sich alles um die Theorie: Buchhaltung, Wirtschaftskunde sowie Veranstaltungsmarketing stehen auf dem Stundenplan.

Eventmanager ist ein schillernde Begriff. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Jeder darf sich so nennen. Ein möglicher Weg in die Branche ist die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau, die Sophie Hein gewählt hat.

Organisationstalent, Stressresistenz und Verhandlungsgeschick: Das sind die Talente, die Sophie Hein als Veranstaltungskauffrau in spe braucht. Die Ausbildung ist ein möglicher Weg in den Beruf des Eventmanagers.

Eine Möglichkeit des Einstiegs in den Beruf ist die dreijährige Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Dafür hat sich Sophie Hein entschieden. Die 22-Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr bei der Messe Berlin tätig. Dort arbeitet sie in einem Team, das zum Beispiel die Messe «Boot & Fun» organisiert.

Was viele nicht wissen: Anders als Veranstaltungskauffrau ist die Berufsbezeichnung Eventmanager nicht geschützt. «So kann sich jeder nennen - jeder Schreiner, der eine Bühne baut», erklärt Gordon Schenk, Leiter des Referates Kaufmännische Weiterbildung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Dabei ist die Aufgabe anspruchsvoll, denn Eventmanager tragen viel Verantwortung. So müssen sie zum Beispiel den Brandschutz im Blick haben.

Hein hat mit der Ausbildung einen möglichen Weg in den Beruf gewählt. Bis eine Messe losgeht, ist viel Schreibtischarbeit gefragt. «Man sollte keine Angst vor Excel-Tabellen und Büroarbeit haben», sagt Hein. Auch Auslandserfahrung sei hilfreich. In der Berufsschule lernt sie das theoretische Handwerkszeug: Buchhaltung, Wirtschaft- und Sozialkunde, Dienstleistungsprozesse, Veranstaltungsmarketing.

Eventmanagement an der Hochschule studieren

Eine weitere Möglichkeit, um ins Berufsfeld einzusteigen, ist ein Studium. An vielen Hochschulen kann man Eventmanagement studieren - häufig mit Schwerpunkt in einem bestimmten Bereich wie Sportveranstaltungen, Tourismus oder Kommunikation. Conny Strempel arbeitet als Event- und Kulturmanagerin für das Kesselhaus in der Berliner Kulturbrauerei und organisiert dort Konzerte, Lesungen, Tanz- und Theaterveranstaltungen. Sie hat Kulturwissenschaften studiert und sich dabei auf Kulturmanagement spezialisiert. Das Studium sei eine gute Grundlage für ihren Job, «aber am Ende ist es die Praxis, die zählt», sagt die 34-Jährige, die früher Festivals mit 25.000 Zuschauern organisiert hat.