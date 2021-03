Glasbläser: Glas gestalten mit Feuer, Geschick und Kraft

Christbaumkugeln, Glasapparate oder Glasaugen: Die Arbeit von Glasbläsern ist vielseitig und die Jobaussichten sind gut wie lange nicht. Doch die Ausbildung hat es in sich.

Zurück Weiter © dpa Volle Konzentration: Die Auszubildende Johanna Barth formt in der Berufsfachschule Glas in Lauscha (Thüringen) Glas zu einem kleinen Becher.

© dpa Als Glasbläserin arbeitet die Auszubildende Johanna Barth häufig mit Feuer. Gerade am Anfang bleiben Brandblasen dabei häufig nicht aus.

© dpa Wer wie Johanna Barth Glasbläser werden möchte, hat zwei Möglichkeiten: Eine duale Ausbildung oder der Besuch einer Glasfachschule.

© dpa Ausbilder Günther Horn erklärt Johanna Barth, wie mit Silbernitrat die Verspiegelung der Christbaumkugeln gelingt.

© dpa Seit Monaten sind die Auszubildenden damit beschäftigt, 2000 Kugeln herzustellen, die den Weihnachtsbaum vor dem Buckingham-Palast in London schmücken werden.

© dpa Bis Johanna Barth ihre erste Glaskugel geformt hatte, brauchte es mehrere Versuche. Um an der Berufsfachschule Glas in Lauscha angenommen zu werden, musste sie einen Test bestehen.

© dpa Nachdem die Auszubildende Johanna Barth die Glaskugeln geformt hat, stellt sie diese zum Trocknen ab.

Glas ist ein fragiles Material. Es zu formen, erfordert viel Geduld und Übung. Die ersten Versuche, eine Form zu blasen, sind schwierig. «Wenn man das hinbekommt, ist man ganz schön stolz», sagt Johanna Barth.

Ausbildung zum Glasbläser dauert drei Jahre Die 23-jährige ist im ersten Lehrjahr zur Glasbläserin an der Berufsfachschule im thüringischen Lauscha, das für sein Glasbläserhandwerk bekannt ist. In den ersten beiden Jahren lernen die Auszubildenden in Lauscha die Grundlagen, im dritten Jahr spezialisieren sie sich auf Glasgestaltung oder Christbaumschmuck – der Bereich, den die meisten Menschen mit diesem Handwerk verbinden. Im Fachbereich Glasgestaltung werden unter anderem Schalen, Schmuck und Dekorationsobjekte hergestellt.

Spezialisierung auf Glasapparate oder Kunstaugen «Der Begriff Glasbläser ist eher ein Oberbegriff, unter dem sich eine Vielzahl von Berufen zusammenfindet», erklärt Peter Schweifel, Vorsitzender des Verbands Deutscher Glasbläser. Neben dem künstlerischen Bereich finden sich viele weitere Berufe – vom Glasapparatebauer bis zum Thermometermacher. Auch auf Kunstaugen können sich Glasbläser spezialisieren.

Christbaumschmuck für den Buckingham-Palast Die Berufsfachschule in Lauscha sei die einzige, die sich auf Christbaumschmuck spezialisiert habe, berichtet Fachpraxislehrer Günther Horn. Derzeit läuft dort ein besonderes Projekt: Seit Monaten sind die Auszubildenden damit beschäftigt, 2000 Kugeln herzustellen, die den Weihnachtsbaum vor dem Buckingham-Palast in London schmücken werden – verziert mit einem Wappenstempel des Landkreises Sonneberg.

Duale Ausbildung oder Glasfachschule? Grundsätzlich gibt es für Glasbläser verschiedene Möglichkeiten: Eine duale Ausbildung oder der Besuch einer Glasfachschule. Allerdings wird in den Betrieben kaum noch ausgebildet, sagt Alexander Legowski vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). An der Glasfachschule seien die Zahlen klein, aber stabil, berichtet Günther Horn. Neun Lehrlinge haben in diesem Jahr in Lauscha angefangen. «Jeder Glasbläser, der hier aufhört, könnte sofort einen Job bekommen», sagt Horn. Derzeit gingen viele ältere Glasbläser in den Ruhestand.

Voraussetzungen: Hauptschulabschluss und Eignungstest Glasbläser erwärmen Glasröhren oder Glasstäbe, bis das Glas formbar wird. Mit Werkzeugen wie der Glasmacherpfeife modellieren sie das Glas und blasen Formen. Das kostet Kraft. Anschließend lackieren oder bemalen sie das Ergebnis. Voraussetzung für den Besuch der Glasfachschule ist ein Hauptschulabschluss. Außerdem gibt es einen Eignungstest.

Ausbildung zur Glasapparatebauerin Auch Tamara Fischer liebt das künstlerische Glasblasen, hat sich aber für eine andere Richtung entschieden. An der Glasfachschule in Zwiesel im Bayerischen Wald ist Fischer im dritten Jahr der Ausbildung zur Glasapparatebauerin. Sie lernt, Geräte herzustellen, die vor allem in Laboratorien eingesetzt werden. Dazu bearbeitet sie vorgefertigte Glasrohre und -stäbe, bläst Glaskugeln oder verschmilzt Glas mit Metall.

Jobchancen für Glasbläser sind gut Das Berufsfeld Glas verändert sich außerdem: Die Ansprüche an die Fehlerfreiheit des Glases und die Perfektion der Bearbeitung würden immer größer, sagt Schweifel. Er betont jedoch, dass die verschiedenen Glasberufe gefragt seien, auch wenn sie nur Nischen abdeckten. Seiner Kenntnis nach erlebten sowohl der Glasapparatebauer als auch der Thermometermacher, der Flachglasmechaniker und der Verfahrensmechaniker Glastechnik in den vergangenen fünf Jahren einen Aufschwung. Und auch die Nachfrage nach Weihnachtskugeln scheint ungebrochen – wie der Auftrag für die britische Queen zeigt.

