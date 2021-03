Müller: Verfahrenstechnologe zwischen Tradition und Hightech

Beruf mit Zukunft: Der Müller heißt inzwischen Verfahrenstechnologe für Mühlen- und Futterwirtschaft. Statt Mehlsäcke zu schleppen, bedient er heute vor allem Maschinen.

Paul Reinholz hat in den Nordland Mühlen Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern ein Schulpraktikum gemacht. Für ihn stand danach fest: Hier will ich eine Ausbildung machen.

Der Beruf ist viele Jahrhunderte alt - und auch heute noch unentbehrlich. Die Nahrungsmittelindustrie käme zum Erliegen ohne Mehl. Nach einem Schulpraktikum in den Nordland Mühlen Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern stand für Reinholz fest: Hier will ich eine Ausbildung machen. Die begann er nach dem Realschulabschluss. «Ich mag die Vielseitigkeit. Kein Tag gleicht dem anderen», sagt der 19-Jährige über seinen Job.

Hightech statt Seilwinden und Muskelkraft

Wer eine moderne Mühle betritt, taucht ein in eine computergesteuerte Hightech-Welt - komplett automatisiert und mancherorts vollständig digitalisiert. Warten, schalten, einstellen - Verfahrenstechnologen wissen, wie die Maschinen funktionieren. «Die älteren Kollegen hören schon am Geräusch einer Maschine, wenn etwas nicht stimmt», sagt Reinholz. Er arbeitet in einer vergleichsweise kleinen Anlage, die gut 150 Tonnen Getreide am Tag mahlt. In großen Mühlen kommen täglich mehr als 1000 Tonnen Getreide unter die Walze. Um diese Mengen zu bewältigen, gibt es Schichtbetrieb. «Das ist das Einzige, was mich an meinem Job wirklich stört», schildert Reinholz.