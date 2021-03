Graveur: Zeichen setzen mit Hammer, Stichel und Laser

Graveur ist ein alter Handwerksberuf. Viele denken, die Fachleute kümmern sich vor allem um Widmungen in Eheringen. Tatsächlich machen sie aber viel mehr.

Das Motiv vom Computer auf die Metallplatte bringen. Wenn Dräger sich nach der Ausbildung weiterbilden will, kann er den Meister machen - oder etwa Bildende Künste studieren.

Graveure arbeiten auch am Computer: Nick Dräger bearbeitet am PC das Motiv, das später mit dem Faserlaser gedruckt werden soll.

In einem ersten Schritt bereitet der Auszubildende zum Graveur, Nick Dräger, auf dem Computer das Bild vor, das später auf dem Schild zu sehen sein soll.

Beim Trägermaterial für die Gravuren gibt es viele Varianten in Form und Farbe. Der angehende Graveur Nick Dräger berät die Kunden, was möglich ist und ansprechend aussieht.

Mit seiner Arbeit setzt er Zeichen. Nick Dräger ist im zweiten Ausbildungsjahr als Graveur. In dem Graviertechnik-Betrieb GSV Gottfried in Solingen in Nordrhein-Westfalen lernt er sein Handwerk.