Synchronsprecher: Mit der Stimme Geld verdienen

Synchronsprecher wie Nicolas Böll arbeiten oft unter Zeitdruck. Für einen Take - also eine einzelne Szene mit zwei oder drei Sätzen - ist oft nur wenig Zeit.

© dpa

Als Synchronsprecher muss Nicolas Böll sich in kurzer Zeit in ganz unterschiedliche Emotionen eindenken. Gar nicht so leicht, schließlich steht er allein im Aufnahmeraum.