Anästhesietechnischer Assistent: Narkosespezialist im OP

Anästhesietechnische Assistenten sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Wer sich für die Ausbildung zum ATA entscheidet, muss starke Nerven haben - und viel Leid ertragen können.

Auf dem Weg in den OP: Witthauer muss eine gefestigte Persönlichkeit haben. Die Fachkräfte erleben in ihrem Job viel Leid, denn viele Patienten sind schwer krank.

Hände desinfizieren in der Hygieneschleuse: Witthauer bereitet sich auf seinen Einsatz vor. Der Beruf ist für Menschen ideal, die Interesse an Medizin und Technik haben.

Marc Witthauer muss hektische Situationen managen können. Auf dem Weg in den OP kommt es manchmal auf Minuten an.

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der sich nicht vor Operationen fürchtet. In seinem Beruf erlebe er Patienten mit allen ihren Ängsten, erzählt Marc Witthauer, der in Halle (Saale) eine Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten absolviert.

Die sogenannten ATA kümmern sich um die Vorbereitung, Ausführung und Nachsorge von Narkosen. Sie schließen Patienten an Messgeräte und Monitore an, legen Zugänge für Medikamente und überwachen während der OP Funktionen wie Atmung und Kreislauf.

Seit wann gibt es die Ausbildung zum ATA?

Die Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten ist verhältnismäßig jung. 2004 hat das Universitätsklinikum Halle den ersten Modellversuch gestartet, 2011 wurde die Ausbildung von der Deutschen Krankenhausgesellschaft anerkannt. Ausgangspunkt sei der Mangel an Fachkräften in der Anästhesie gewesen, erzählt Christiane Spichale, Fachrichtungsleiterin für Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten in Halle. Sie hat das Modellprojekt mit ins Leben gerufen und engagiert sich als Vorsitzende des Deutschen Bundesverbandes der Schulen für Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten (DBVSA).