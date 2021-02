Kaufmann im Groß- und Außenhandel: Warenspezialist zwischen Hersteller und Handel

Die Kunden vom Groß- und Außenhandelskaufmann Mirco Hildebrandt sind Unternehmen. Statt einem Eimer Farbe kaufen die ganze Paletten ein. Hildebrandt arbeitet beim Farb- und Lackspezialisten Brillux in der Niederlassung in Lüneburg.

Wie setzt sich die gewünschte Farbe zusammen? Zu den Aufgaben von Groß- und Außenhandelskaufleuten wie Mirco Hildebrandt gehört auch das Anmischen von Farben nach Kundenwunsch an der Farbmischmaschine.

Mit seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann ist Mirco Hildebrandt breit aufgestellt. Die Fachkräfte braucht es nahezu in allen Branchen.

Beratung nicht nur auf Deutsch: Wer Groß- und Außenhandelskaufmann werden will, sollte auch auf Englisch kommunizieren können.

Passt der Helm? Was sind Vor- und Nachteile? Wer Groß- und Außenhandelskaufmann werden will, sollte sich gut überlegen, welche Branche ihn interessiert. Denn zu dem Job gehört es, sich in die jeweilige Produktpalette zu vertiefen.