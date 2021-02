Forstwirt: Waldarbeiter brauchen gute Kondition

Ein Seil über die Baumkrone zu balancieren, ist gar nicht so leicht: Manchmal muss Forstwirt Christian Wegner sich ganz schön in Geduld üben.

© dpa

Christian Wegner ist einer von rund 6000 Menschen, die in Deutschland in der Forstwirtschaft arbeiten. Das Schöne an der Arbeit sei, dass man am Ende des Tages sieht, was man geleistet hat.