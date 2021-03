Pyrotechniker: Fachleute für Feuerwerk

Ob zu Silvester, Hochzeiten oder Jubiläen: Pyrotechniker lassen es beruflich krachen. Neben der Begeisterung für Feuerwerk ist vor allem Fachwissen gefragt.

Geld in die Luft jagen, ist sein Job: Martin Kowallik organisiert als Pyrotechniker Feuerwerke im Raum Magdeburg.

Pyrotechniker Martin Kowallik verpulvert Geld. «An manchen Abenden sind es nur 600 Euro», erzählt er. Manchmal verballert er 5000 Euro in einer Nacht. Vor allem bei Hochzeiten und Geburtstagen lässt er es so richtig krachen. Geld in die Luft jagen, ist sein Job: Kowallik organisiert als Pyrotechniker Feuerwerke im Raum Magdeburg.