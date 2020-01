Kosmetikerin: Schminken mit Ausbildung

Eine Ausbildung zur Kosmetikerin kostet Geld und hinterher gibt es meist nur ein geringes Gehalt. Trotzdem ist es der Traumberuf vieler junger Frauen.

Der Job der Kosmetikerin gilt als krisensicher. Egal, wie die Wirtschaft ist: Die Menschen investieren immer in ihre Schönheit. Eine Ausbildung zur Kosmetikerin ist bei jungen Frauen ebenso gefragt wie bei denjenigen, die sich durch eine Fortbildung einen Wiedereinstieg in den Job oder in die Selbstständigkeit erhoffen. Reizvoll sind die vielfältigen Einsatzgebiete: Sie reichen vom eigenen Kosmetik-Institut bis hin zu Jobs in Wellness-Hotels oder internationalen Modeschauen.