Konditor: Mehr als nur das süße Leben

Konditoren brauchen viel Fingerspitzengefühl beim Verzieren von Torten und Törtchen. Körperliche Fitness und ein bisschen Mathe aber auch.

Grobmotorisch sollte ein angehender Konditor daher nicht sein, weiß Gerhard Schenk. Er ist Präsident des Deutschen Konditorenbundes. Gut sei, vor der Entscheidung zur Ausbildung ein Praktikum zu machen. So erfahren Jugendliche nicht nur, ob ihnen die Arbeit gefällt. Sie können auch gleich Kontakt zum Betrieb knüpfen, in dem sie die Ausbildung machen möchten.

Bei Popp lief es genau so. Erst machte sie ein einwöchiges Praktikum, dann bekam sie den Ausbildungsplatz im gleichen Betrieb. Ein- bis zweimal in der Woche lernte sie außerdem in einer Berufsschule- da vor allem die Theorie.

© dpa

Konditoren müssen fit sein und früh aufstehen

Für Schenk ist auch noch etwas anderes Voraussetzung: ein gewisser Grad an Fitness. «Wir sind den ganzen Tag auf den Beinen», beschreibt er. Der Konditor arbeite nun einmal in einem Handwerksbetrieb, da sei Körpereinsatz gefragt. Langschläfer werden in dem Beruf übrigens voraussichtlich nicht glücklich. Etwa um 6.00 Uhr geht es los, sagt Schenk. Popp erzählt, sie stehe häufig auch schon um 4.30 oder 5.00 Uhr in der Konditorei.