Ökotrophologe: Ernährungsexperte mit vielen Optionen

Chemie, Medizin, BWL: Das Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften ist vielseitig. Ökotrophologen stehen viele Wege offen- und der Bedarf wächst.

Ökotrophologie kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Anna-Lena Klapp hat der Name nicht abgeschreckt. «Ich bin Veganerin und habe mich schon immer sehr für Lebensmittel interessiert.» Der 25-Jährigen liegt nicht nur ihre eigene Ernährung am Herzen. «Ich hinterfrage gerne kritisch, wie unsere Lebensmittel produziert werden», begründet sie ihre Studienwahl.

Woran erkenne ich, ob ein Lebensmittel verdorben ist? Wie therapiere ich ein übergewichtiges Kind? Und wie wird Schokolade hergestellt? Mit solchen Fragen beschäftigt sie sich in ihrem Studium. Auf dem Stundenplan steht ein bunter Mix aus Vorlesungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. «Die Studenten lernen interdisziplinär», erklärt Monika Düngenheim vom Verband der Oecotrophologie (VDOE). Sie beschäftigen sich mit Methoden und Inhalten aus so verschiedenen Wissenschaften wie Medizin, Soziologie und Betriebswirtschaftslehre. «Ökotrophologen schauen nicht nur auf den Teller, sie blicken über den Tellerrand hinaus.»

«Natürlich muss niemand, der sich für das Studium entscheidet, vorher wissen, ob er später lieber Patienten zu gesunder Ernährung beraten oder im Marketing arbeiten möchte», sagt Helga Keil. Sie ist Studienberaterin an der Hochschule Fulda. Überhaupt sei es ein Irrglaube, dass Ökotrophologen nur gesunde Ernährung im Kopf haben. «Manche entwickeln später lieber Mikrowellen, andere kontrollieren Qualität und Hygiene in der Lebensmittelproduktion», betont sie.

In Fulda dauert das Bachelorstudium sechs Semester. Die ersten drei gehören zum Grundstudium. Ab dem vierten trennen sich die Wege der angehenden Oec-trophs je nach Interesse in Ernährungsindustrie, Lebensmittelqualität oder Ernährung und Gesundheit.

© dpa

Studiengänge für Ökotrophologen mit Option auf Master

Insgesamt gibt es mehr als ein Dutzend Studiengänge, wie die Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz zeigt. Die vorgesehene Zahl an Semestern schwankt zwischen sechs und sieben. Einige Ausbildungsorte verlangen Pflichtpraktika in den Semesterferien oder reservieren- wie in Fulda- dafür sogar ein ganzes Semester. Zusätzlich bieten die meisten Hochschulen Masterstudiengänge an.