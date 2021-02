Gärtner: Ein Beruf mit blühender Zukunft

Wer sich für die Ausbildung entscheidet, kann zwischen sieben verschiedenen Fachrichtungen wählen. Für alle braucht es den grünen Daumen - und eine gute Kondition.

Azubi Henning Boland lernt in einem Betrieb, der sich auf Zierpflanzen spezialisiert hat.

Präzises Arbeiten ist beim Gärtnern Pflicht: Auszubildender Henning Boland zupft im Gartenbaubetrieb Hanka gemeinsam mit seinem Chef Georg Hanka an kleinen Enziansträuchen die Triebe ab.

Am Anfang sind es ein paar winzige Samenkörner. Läuft es gut, entwickeln sich daraus im Frühjahr etwa Schneeglöckchen und Buschwindröschen, im Sommer Lilien und Wicken, im Herbst Chrysanthemen und Anemonen und im Winter Schneeheide und Zaubernuss. «Als Gärtner bekommt man die vier Jahreszeiten hautnah mit», sagt Henning Boland. Der 20-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr bei dem Gartenbaubetrieb Hanka in Kempen am Niederrhein.