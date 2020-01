Maler: Alleskönner mit Pinsel und Spatel

Maler streichen nicht nur Wände. Sie kümmern sich auch um Türen, Heizkörper und Fußböden. Für ihren Beruf brauchen sie handwerkliches und gestalterisches Geschick - und Mathekenntnisse.

Der typische Malerlehrling ist Andreas Tucholski sicher nicht. Der Berliner ist 45 Jahre alt und hat als junger Mann bereits einmal eine Malerlehre angefangen. Damals fiel er durch die Gesellenprüfung. Nach Stationen in einem Betrieb zur Wärmedämmung, bei der Bundeswehr, nach Auslandseinsätzen und Arbeitslosigkeit kehrte er zurück in die Welt der Farben, Lacke und Tapeten. In einem Berliner Malerbetrieb macht Tucholski nun erneut die Ausbildung.