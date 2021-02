E-Commerce-Experten: Berufe im Online-Handel

Der Internethandel sucht händeringend Spezialisten. Doch nicht nur Hochschulabsolventen finden Arbeit im E-Commerce. Auch viele Ausbildungsberufe führen zum Traum-Job.

Janik Lipke bezeichnet sich als «Onliner»: Der 22-Jährige ist in den sozialen Medien unterwegs und in der Blog-Szene aktiv. «Die Suche nach einem Studiengang, der meine Interessen vereint, war schwierig», erzählt er. Lipke wollte nicht nur über technische Aspekte Bescheid wissen, sondern auch wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen. Schließlich entschied er sich für den Studiengang «E-Commerce» an der Fachhochschule (FH) Wedel bei Hamburg. Dort lernt er nun etwa, wie er Shopsysteme im Internet aufbaut oder Besucherströme auf der Seite analysiert.

E-Commerce-Studiengänge gibt es an mehreren FHs

Wer im Internethandel Karriere machen will, hat idealerweise studiert. Dazu können Schulabgänger wie Janik Lipke einen E-Commerce-Studiengang wählen. Ihn gibt es nicht nur an der FH Wedel, sondern auch etwa an der FH in Würzburg-Schweinfurt und an der FH in Jena.